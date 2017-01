Se Louis Vuitton og Supremes samarbejde

I 1994 grundlægges Louis Vuitton i Paris. Præcis 140 år efter indtager Supreme New Yorks herrescene – og i dag blev de to ikoniske mærker forenet på catwalken.

Det omfattende designsamarbejde blev afsløret under Louis Vuittons herreshow i Paris, hvor mærkernes velkendte logoer optrådte i fælleskab.

“Ingen samtale om New Yorks herremode er fuldendt uden Supreme,” sagde Kim Jones, kreativ direktør for Louis Vuittons herredesign, til Vogue kort før showstart, og afslørede desuden, at fælleskollektionen er en ode til New Yorks streetwear, både “uptown og downtown.”

Inspirationskilden afspejles i de mange luksuriøse design, der alle har et tydeligt streetwear-twist og samtidig trækker på kendte kunstnere fra Manhattan, herunder Basquiat og Andy Warhol.

Kollektionens hovedingredienser er denim- og camouflagetøj, sorte og røde accessories samt et massivt fokus på fusionen af mærkernes velkendte logoer.

Du kan se en del af de mange design herunder, og ellers glæde dig til, at det hele lander i butikkerne 17. juli.