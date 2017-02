Se Skam-Noora i modeserie for prestigefyldt magasin

Josefine Petterson optræder i en billedeserie i det anerkendte modemagasin W Magazine, og følger dermed i en Skam-kollegas fodspor.

Det er første gang, Josefine er med i en modeserie, og den unge skuespillerinde medvirker desuden i et interview inde i magasinet. Her beretter Josefine blandt andet, at det er underligt pludseligt at være berømt:

“Ting har ændret sig så meget, siden jeg er blevet kendt ... det er mærkeligt nogle gange,” fortæller skuespillerinden, som fremstår både ydmyg og taknemmelig.