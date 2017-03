Sko til skarpe priser: Notabene holder lagersalg

Et af forårets højdepunkter er, når vores favoritmærker og designere slår dørene op til deres lagersalg. Flere brands har allerede sendt invitationer ud og nu er det blevet Notabenes tur.

Hvad:

Notabene er kendt for deres sko, der på bedste vis kombinerer dansk design med italiensk håndværk. Notabenes styles følger ofte tidens store tendenser og et klassisk twist gør skoene helt unikke.

Ved lagersalget er det muligt at shoppe styles fra efterår- og vinterkollektionen.

Hvor:

Rosengården 12

1174 København K

Hvornår:

Torsdag 30. marts klokken 15-19

Fredag 31. marts klokken 11-19

Mandag 3. april klokken 11-18

Det er muligt at betale kontant og med Mobilepay.