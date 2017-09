Den halvårlige lagersalgssæson er i fuld gang, og snart er det Designers Remix’ tur til at invitere indenfor.

Det danske mærke, der er skabt af Charlotte Eskildsen, er kendt for et feminint og gennemført skandinavisk univers udført i tråd med tidens trends.

Du får nu muligheden for at erhverve de populære design til under halv pris.

Hvad: Designers Remix lagersalg

Hvor: Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, 2200 København N.

Hvornår: 22. september klokken 10-20 og 23. september klokken 10-17