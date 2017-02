Ny trend gør op med forlovelsesringe

Forlovelse er en milepæl i mange kvinders liv, som ofte bliver markeret med en forlovelsesring.

Nu har et mærke sat sig for at udfordre den klassiske idé om forlovelsesringen, som ikke inkluderer en kommende ægtefælle. Brandet Fred+Far har skabt ringen Self Love Pinky Rings, der ikke tager udgangspunkt i kærligheden mellem to mennesker, men derimod kærligheden til dig selv.

Ringene er lavet med safirer og skåret i en omvendt trekant som et symbol på kvindekønnet, da ringens formål er at hylde kvindelig selvstændighed.

De små ringe har affødt en bevægelse af ringbærere, heriblandt kendte ansigter som Lucy Hale og Amber Rose.