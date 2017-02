Uventet farve overtrumfer lyserød på Pinterest

Hvis du har investeret i adskillige lyserøde items, farvet en hel væg lyserød eller liket alle de lyserøde billeder på Instagram, er du ikke alene. Skulle man fremhæve én farve som 2016's mest populære på både Instagram og Pinterest, ville titlen uden tvivl gå til lyserød.

Lyserød var og er stadig populær på både tøj, accessories, interiør og på de sociale medier. Men nu ser det ud til, at lyserøds sejrsgang er ved at komme til en ende, fordi folk er begyndt at hige efter en anden opsigtsvækkende farve på Pinterest.