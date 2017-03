Vetements x Ikea: Modepiger i medarbejdertrøjer?

I slutningen af januar fremviste Balenciaga deres seneste herrekollektion, hvor særligt ét item stak ud fra mængden: En stor lædertaske, der minder til forveksling om Ikeas blå bærepose.

Bag Balenciaga står chefdesigner Demna Gvasalia, som har gjort det til sit varemærke at trække på andre mærker, når han designer for sit eget brand, Vetements. Det gælder både modebrands (alle fra Juicy Couture til Champion) og firmaer, som ikke har en plads i modeverdenen. Et eksempel på sidstnævnte er en tro kopi af den gule DHL T-shirt, som blev det mest hypede stykke tøj i foråret 2016.