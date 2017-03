Victoria Beckham har sluppet de sjoveste slogan T-shirts

Victoria Beckham bliver så ofte drillet for sit stive ansigtsudtryk, at det er gået hen og blevet en evig joke, at vi aldrig ser designeren smile.

I 2012 forklarede hun sit halvsure ansigtsudtryk til Glamour Magazine: “Jeg stoppede med at smile, da jeg begyndte at arbejde med mode. Mode stjal mit smil! Jeg har skabt den her person. Og jeg vil ikke sige, at det ikke er mig, men det er ikke hele mig ... det er en form for skjold.”

Nu har Victoria Beckham forvandlet sit citat til en slogan T-shirt, hvor “Fashion stole my smile” (mode stjal mit smil, red.) står skrevet med store blokbogstaver.

T-shirten er tilgængelig i sort og hvid og forhandles eksklusivt på Victoriabeckham.com og i designerens butik på Dover Street i London.