Zaras 5 mest populære items nogensinde

Hvem elsker ikke smukt tøj, modetendenser og billige priser? Netop alt det rummer highstreetkæden Zara, som vi derfor besøger igen og igen. Ja, vi er nærmest afhængige, og besøger både Zara online og i butikkerne – hvor vi nogle gange må have spidse albuer for at få fat i netop det item, vi har udset os. Der er nemlig rift om Zaras tøj, og når først et item er blevet udpeget af internettet til at være særligt populært, så er det altså svært at opstøve.

Zara har efterhånden haft mange virale hits, og vi har derfor samlet de fem mest populære Zara-items, og vi vil vædde med, at du enten ejer et af dem eller har gået og sukket efter dem. Se selv med her.

Psst ... Kan du huske, hvilke 3 stykker tøj der gik viralt i 2016?