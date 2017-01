Uffe Buchard er Danmarks modeboss nummer et. Har man først sagt dansk modeuge, må man også sige Uffe Buchard. Den modeglade herre, der normalt står i spidsen for magasinet Dansk, koordinerer ofte shows under modeugen.

Vi håber, at Uffe Buchard vanen tro vil give os endnu en omgang lækre backstagebilleder.

@uffebuchard