Her er modeugens største streetstyletrends

1. Rå møder feminin

En af de største streetstyletrends er at mikse et hårdt look med nogle feminine og rene linjer.

Brug eksempelvis en læderkjole med fine blomsterbroderier, ødelagte jeans med yndige stiletter, en nederdel stylet med en trashy sweatshirt, eller en kjole udover et par hullede jeans.

Sådan et look giver dig det bedste fra to verdener.