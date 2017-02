Der er mangel på kærlighed i verden for tiden, men ikke på den danske catwalk.

Under sidste uges Copenhagen Fashion Week var det tydeligt, at den røde farve havde vundet designernes hjerter. Både Won Hundred, By Malene Birger og Ganni viste støvler i den helt rigtige postkasserøde farve.

Så til vinter skal der fokus på fusserne.