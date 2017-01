Modeuge for alle: De bedste events

Anderledes tøjmarked

I anledningen af Københavns modeuge holder det online loppemarked Tradono en pop-up event kaldet Repair & Swap. Tradono har indgået et samarbejde med to skræddere, så du vil kunne få repareret dit gamle tøj gratis. Reparationen kræver blot, at du selv har materialerne med til skrædderen, som eksempelvis en ny lynlås eller et par knapper.

Derudover vil der være mulighed for at bytte sig til nyt i swap-afdelingen, hvor Tradono står klar med en masse tøj.

Under eventen bliver der serveret drinks og snacks til tonerne af god musik, og der vil være goodiebags til de 30 første gæster.

Eventen er gratis – eneste krav er, at du selv tager mindst et stykke tøj med, som du kan bruge til at bytte til nyt tøj.

Hvornår:

Torsdag 2. februar klokken 18 til 21.

Hvor:

Vesterbrogade 26, 3. sal, 1620 København V.





