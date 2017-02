Skab årets it-look med By Malene Birger

Makeuppen

Ligesom håret var makeuppen også inspireret af Michelle Pfeiffer. Sine Ginsborg, som er key makeupartist for L'Oréal, stod for makeuppen til By Malene Birger. Ifølge Sine er lookets styrke de intense øjne.

Sådan lægger du makeuppen:

Øjenmakeuppen bestod af sort eyeliner på øjets nederste, våde kant og masser af mascara tilsat en anelse brun øjenskygge med shimmer på selve øjenlåget. Øjenmakeuppen blev afsluttet med et lag fedtet balm på øjenlåget, som blev duppet på med fingrene for at gøre looket mere nutidigt og uhøjtideligt.

“Jeg valgte at fedte hele låget til med læbepomade, så det ikke blev for klassisk og voksent – det gør, at det samlede udtryk virker lidt ufærdigt og nonchalant,” forklarer Sine Ginsborg.

Til de intense øjne fulgte et par røde læber, og dermed tog By Malene Birger hul på en af 2017’s største skønhedstrends med fokus på både øjne og læber. For at looket ikke skulle blive for overvældende blev den røde læbestift, Color riche i perfect red fra L'Oréal Paris duppet på med fingrene for at skabe en udtonet læbekant.

Det giver både et mere underspillet look og er samtidigt en del lettere at lægge end et par perfekt optegnede læber. Synes du, at det bliver for meget med de røde læber, kan du nøjes med at lægge en fedtet læbepomade på læberne, hvilket også sås på nogle af modellerne til By Malene Birger.