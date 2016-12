3 festlige og nemme champagne-drinks

1. Champagne med hindbæris

Tilberedningstid: 10 min. + 5 min. kogetid

1 flaske champagne eller prosecco

1/2 l vaniljeis eller frozen yoghurt

Hindbærsauce (kan være hjemmelavet)

Friske hindbær til pynt

FREMGANGSMÅDE

Hjemmelavet hindbærsauce: Tilsæt en pose hindbær og 55 gram sukker i en lille gryde over medium varme. Rør og mos hindbærrene med bagsiden af en ske, indtil det hele er brudt op, og hindbærrene har udgivet deres saft. Når blandingen er helt glat, kan du fjerne den fra varmen og røre en smule vaniljeekstrakt i. Pres hindbærmassen gennem et si for at fjerne frø og klumper. Lad det køle af, inden du samler og anretter drinken.

ANRETNING

Anret drinksene i fine champagneglas, og start med en stor skefuld hindbærsauce i bunden og tilføj derefter champagnen. Slut af med en stor skefuld vaniljeis, og top af med hindbærsaucen igen. Pynt til slut med friske hindbær.