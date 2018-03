4 hjemmelavede retter, du ikke kan ødelægge

Vælger du ofte takeaway frem for at lave mad selv, fordi du føler dig usikker i et køkken?

Du er ikke alene. Aftensmaden er ofte en stressfaktor og mange får sved på panden, når de har inviteret gæster og gerne vil brillere med et hjemmelavet måltid – ender det mon med røg i køkkenet, en tør steg eller skilt sovs?

Før du kaster forklædet i ringen og tyer til takeaway, skal du læse med her – for der findes heldigvis nogle retter, som er så lette at lave, at de næsten er umulige at ødelægge.

Vi har samlet fire bud på lækre og særdeles nemme hverdagsretter her.