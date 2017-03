Her er smoothien, som øger dit stofskifte

Der findes mange metoder og teorier om, hvordan man kan øge stofskiftet. At huske morgenmaden og drikke en masse vand er blandt de mest populære tips. Men der findes også en smoothie, som kan sætte fut i dit stofskifte.

Opskriften indeholder kalcium-rig græsk yoghurt, mandler og broccoli, som har vist sig at kunne hjælpe kroppen med at nedbryde fedt. Yoghurten kan øge produktionen af hormonet leptin, som øger stofskiftet og mindsker appetitten. Også kanel og grøn te vil øge stofskiftet, mens de fiberrige jordbær vil få mæthedsfornemmelsen til at vare længere tid. Superdrikken indeholder under 345 kalorier, mere end 30 gram protein og over 8 gram fibre. Velbekomme!

Ingredienser:

2 dl græsk yoghurt (fedtfattig)

8 mandler

1/4 kop broccoliblomster (uden stilke)

1 kop frosne jordbær

1/4 kop hvide bønner (kogte og afkølet – eller fra dåse)

3/4 kop afkølet grøn te

1 tsk hørfrø

1/4 tsk kanel

Fremgangsmåde

Blend alle ingredienser til cremet konsistens, og nyd den med en smule kanel på toppen.





ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF