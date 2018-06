Hjemmelavede ispinde uden sukker

Når kalenderen siger sommer, skal fryseren flyde over med smagfuld is. Og hvorfor ikke forkæle dig selv med sund is, som både er let at lave og har masser af smag?

Her får du en af vores yndlingsopskrifter – og det eneste, du har brug for, er isforme, juice og en fryser.

Sådan gør du:

For at lave de sundeste is skal du vælge en juice, der ikke er lavet på koncentrat, men derimod på ægte frugtsaft, og som ikke er tilsat sukker. For at søde juicen, kan du tilsætte stevia, som er et rent og naturligt sødemiddel uden kalorier.

Bland juicen så sød, som du ønsker, hæld den på isforme, og stil dem på køl. Et par timer senere kan du nyde en forfriskende og afkølende ispind i solen.