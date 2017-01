Lækker vinterjuice, der holder dig sund

Denne lækre juice med gurkemeje og beder er den perfekte måde at få et ordentligt vitamintilskud, og til at hjælpe med at holde forkølelse og sygdom fra døren her i efteråret. Den smager dejligt lækkert og friskt, og så er den fyldt med de sundeste ingredienser som frisk gurkemeje, ingefær, beder og citron.

Psst ... Læs mere de vigtigste superfoods, du skal kende, her

Selvom det lyder lidt underligt, så er det vigtigt at tilsætte et drys sort peber til den friskpressede juice, da peberen hjælper kroppen med at optage curcumin, der er den aktive ingrediens i gurkemeje.

Curcumin har en antiinflammatorisk effekt, er en stærk antioxidant og kan hjælpe med at lindre allergier. Derudover viser studier, at gurkemeje potentielt kan være med til at forebygge demens og alzheimers og hæmme kræftcellers vækst, hvorfor det bare er med at bruge en masse (både frisk, men også stødt) gurkemeje i køkkenet fremover.

Juice eller smoothie? Læs her, hvad du skal vælge.