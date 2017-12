Lækre gyldne julecookies

Selvom der skal være plads til masser af lækker mad i julen, også den usunde slags, så elsker jeg også at lave sundere udgaver af julebag for ikke at ende i et fuldstændigt madkoma i december.

Disse dejligt nemme julecookies er et godt eksempel på dette. De indeholder hverken raffineret sukker, smør eller hvidt hvedemel, så du kan godt snuppe en ekstra cookie med god samvittighed.

De er fyldt med lækre krydderier, der ikke bare giver en dejlig julet smag, men som også har hver deres sundhedsfremmende egenskaber.