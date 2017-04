Lav dine egne påskeæg – på den sunde måde

Start med at smelte chokoladen i en lille kasserolle – vær forsigtig med ikke at brænde den på.

Når chokoladen er smeltet, kan du blande resten af ingredienserne (bortset fra avocadoen og mandlerne) i. Sørg for at røre det hele godt sammen.

Mos derefter avocadoen. Der må ikke være nogle klumper tilbage, så jeg foretrækker at give den en hurtig tur i en blender eller minihakker.

Hæld chokoladeblandingen over i en skål, og tilsæt avocadocremen. Rør det hele grundigt sammen, og sæt blandingen på køl i cirka 30 minutter.

Efter 30 minutter i køleskabet burde chokoladen være så fast, at den er til at forme, hvis ikke kan du give den et kvarter ekstra.

Brug en ske og dine hænder til at forme fem små påskeæg – jeg trykkede en mandel ind i hvert enkelt æg og formede det rundt om denne for en knasende sprød overraskelse i midten.

Smelt overtrækschokoladen, og dyp forsigtigt æggene i det et par gange, til de har et tykt chokoladeovertræk.

Drys de chokoladeovertrukne påskeæg med dine favorittoppings – jeg brugte hakkede mandler og frysetørrede hindbær.

Opbevar dem i køleskabet indtil servering, hvor de kan holde sig i et par dage.

