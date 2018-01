Pink chiagrød med hindbærsmoothie

Start med at lave chiagrøden ved at blande mandelmælken, chiafrøene, vaniljepulveret og dit foretrukne sødemiddel. Du kan altid smage den til og tilsætte lidt ekstra inden servering. Mos hindbærrene med en gaffel, og rør dem godt ud i chiablandingen. Sæt derefter blandingen på køl i mindst en til to timer eller gerne natten over.

Chiafrøene suger mælken til sig og giver en grødagtig konsistens, så du skal ikke være bekymret over, at blandingen er meget flydende, når den sættes på køl.

Chiagrøden kan med fordel forberedes aftenen før, og du kan også sagtens lave en større portion, så du har til flere dage (så ville jeg dog vente med at tilsætte hindbærrene til lige inden servering).

For at lave smoothien, blender du helt enkelt alle ingredienserne, men tilsæt kun mandelmælk nok til lige at kunne blende det hele ordentligt sammen, da smoothien gerne skal være dejligt tyk.

Anret chiagrøden i et stort glas eller i en skål, og hæld derefter smoothien ovenpå og tilsæt dine foretrukne toppings. Jeg brugte friske hindbær, raw kokoschips og frysetørret hindbær.

Opskriften rækker til to små eller én stor portion.