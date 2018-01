Sprøde og krydrede grønkålschips

INGREDIENSER

6 stilke grønkål

1/2 spsk olivenolie

Krydderier





SÅDAN GØR DU

Start med at fjerne stilkene fra grønkålen, riv dem derefter i mere chipsvenlige størrelser med dine fingre, og vask dem grundigt. Når du har vasket grønkålen, er det vigtigt at sørge for at tørre stykkerne ordentlig, da de ellers kan risikere at blive dampede i ovnen, og så bliver de ikke sprøde. Jeg brugte et rent viskestykke til at fjerne det meste af vandet - det er okay, at det stadig er en lille smule fugtigt nogle steder.

Derefter hælder du kålen over i en skål og tilføjer cirka 1/2 spiseske olivenolie, som du masserer forsigtigt ind i kålen, indtil alle stykkerne er ordentlig dækket. Tilføj derefter de krydderier du ønsker, og sørg for at vende grønkålen godt, så alle chipsene er dækket af krydderier. Jeg lavede denne portion med havsalt og hvidløgspulver, men de smager også rigtigt godt med karry eller parmesan, og min personlige favorit er at lave dem godt spicy med chilipulver, paprika, knust spidskommen og hvidløgspulver.