Sund julesnack: Kokos snebolde

Smelt derefter kokosolien i et vandbad, og hæld den i skålen med de tørre ingredienser. Tilsæt resten af ingredienserne, og sørg for at røre det hele godt sammen. Det gør ikke noget, at blandingen er ret våd, da kokosolien bliver fast igen, når den køler ned. Hvorvidt du vil bruge én eller to spiseskeer honning afhænger af, hvor søde du vil have sneboldene. Du kan altid starte med en enkelt spiseske og så smage til med lidt ekstra.

Brug hænderne til at forme blandingen til 15 små snebolde og rul dem i groft kokosmel. Sæt dem derefter i fryseren i minimum én time, så kokosolien kan stivne og sneboldene kan blive faste. Tag dem ud cirka 10 minutter før, de skal serveres.

Signe Moesby Leth blogger til dagligt på Amillionmiless.com, hvor hun deler sin passion for sund og nærende mad.