Sunde alternativer til pasta, der faktisk smager godt

Cremede pastaretter er lækre, men også meget kalorieholdige.

Heldigvis findes der masser af sunde alternativer til både pasta og pizza, der (næsten) kan matche de originale versioner.

For at lave alternativer til pasta, skal du enten erhverve dig en spiralizer eller en juliennestrimler, så du kan lave lange tråde af dine yndlingsgrøntsager og -rodfrugter, eller du kan vælge at ty til sundere versioner af pasta og nudler.

Nedenfor har vi samlet de bedste alternativer til pasta, samt lidt inspiration til, hvordan de kan tilberedes.