Sunde brunkage-julekugler

Start med at tilsætte mandler, havregryn og brunkagekrydderi til en foodprocessor, og blend, indtil det er blevet til mel.

Tilsæt derefter dadlerne og kokosolien, og blend, indtil du har en sammenhængende dej. Rul dejen til små kugler, og sæt dem på køl i fryseren i en halvtimes tid eller et par timer i køleskabet, så de kan blive ordentligt faste i det.

Opbevar på køl i en lufttæt beholder indtil servering. De kan holde sig i en lille uges tid i køleskabet.

Signe Moesby Leth blogger til dagligt på Amillionmiless.com, hvor hun deler sin passion for sund og nærende mad, og her på Costume.dk vil hun hver uge friste med lækre og inspirerende opskrifter. Læs mere om Signe her.

GÅ IKKE GLIP AF NOGET!