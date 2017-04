10 hyggelige hostels, som koster under 150 kroner per nat

1. Prag - Old Prague Hostel

Hvis turen går til den tjekkiske hovedstad, bør du overnatte på Old Prague Hostel, som er et af de eneste hostels i den historiske bymidte. Hostellets popularitet taler for sig selv: Old Prague Hostel har nemlig vundet prisen for byens mest populære hostel tre år i træk.

En overnatning på Old Prague Hostel koster fra 115 kroner per person.