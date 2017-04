10 tips til en bedre ferie

A ROOM WITH A VIEW

Når du tjekker ind på dit hotel, gælder de samme regler som ved indtjekning på din flyafgang. Klæd dig pænt, vær venlig, og spørg, om det er muligt at få et værelse med udsigt. Det er ofte de bedste værelser også indeni. Du kan med fordel skrive i en note, når du booker værelset, at du for eksempel har fødselsdag, fejrer årsdag eller lignende, der gør personalet mere åbne for at give dig den bedste oplevelse.

FIND VEJ OVERALT

Med appen OffMaps 2 får du et digitalt kort over din destination, som til hver tid kan hjælpe dig på vej til den nærmeste Chanel-butik, it-restaurant eller hvor du vil hen.

OffMaps 2 hos App Store 7 kr.