De 10 mest romantiske storbyer i verden

London er altid en sikker vinder, men udover at være stedet at tage til for shopping og kolde øl, er byen også en af de mest romantiske destinationer i verden.

Londons mange forskellige bydele har hver sin charme – prøv for eksempel at gå en tur igennem Notting Hill hånd i hånd, og sug den hyggelige, engelske stemning til jer, eller få udsigt over hele den smukke by oppe fra det gigantiske moderne pariserhjul, London Eye.

Psst … Få Designeren, Cecilie Elisabeth Rudolphs, guide til London her