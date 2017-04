De bedste venindeferier på budget

Drømmer I også om et lille afbræk fra en hektisk hverdag? Vi har her samlet seks fantastiske destinationer, som du og din veninde kan tage til. I kan rejse til alle destinationer for under 5.000 kroner per person, så spørgsmålet er bare: Hvor vil du gerne nyde din venindes selskab?





1. Marrakech, Marokko

Marrakech bliver med tiden en mere og mere populær destination for de trendy og kreative – og her er masser at opleve for dig og din veninde. Arkitekturen er utrolig smuk og ligner ikke noget, vi før har set andre steder. Tager I dertil, bør I indlogere jer på de lokale riads. Det er hoteller, som er bygget op om en atriumgård med de smukkeste farver og mønstre, som skaber en meget autentisk stemning. I byens smalle stræder er der en masse hyggelige caféer og butikker. Ud over dette er byen kendt for Jardin Majorelle, som er den franske designer Yves Saint Laurents hus, som I har mulighed for at besøge.

Priseksempel fra Atlantis Rejser: 1 uge med direkte fly og hotel fra 3.550 kroner per person på 4* Riad El Youssoufi inklusiv morgenmad.