Apple er kendt for deres overdådige butikker verden over, men computergigantens butik på Fifth Avenue i New York, skal alligevel med på listen.

Butikken er ikke bare virkelig stor, den er også gemt under jorden, med indgangen markeret via en gigantisk glaskuppel, med mærkets ikoniske æble-logo flyvende i midten og en stor glastrappe, der fører ned i et rent Apple-paradis.

Adresse: Fifth Avenue 767, New York, USA.

FÅ DE SENESTE NYHEDER DIREKTE I DIN INDBAKKE – TILMELD DIG COSTUMES NYHEDSBREV HER