Det skal du opleve i Berlin

Det tager ikke lang tid at komme fra Danmark til Berlin, men den tyske hovedstad giver følelsen af at være i en anden verden. Kunst og mode blandes sammen i butikker, restauranter og gallerier, mens festen fortsætter i dagevis. Her er det bedste at lave i en forlænget Berliner-weekend.



Hotel

Et krokodillekranium under en enorm lysekrone i en rå hall byder dig velkommen i Das Stue – et designhotel med understregning af design. Minimalistiske værelser med kunst i højsædet giver et af de pæneste steder at bo i Berlin. At her både er en spa og en Michelin-kok tilknyttet i den ene restaurant gør heller ikke noget, ligesom en del af værelserne har udsigt over Tiergarten, byens zoologiske have. Som en bonusinfo husede bygningen engang den danske ambassade. En nat koster fra omkring 1.600 kroner for et dobbeltværelse.

Drakestraße 1, Das-stue.com.