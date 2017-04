“Jeg er så heldig, at jeg skal på hele to ferier i år. I slutningen af maj skal jeg til Sicilien med min kæreste, hvor ingen af os har været før. Vi har ikke andre planer end at flyve til Palermo og så tage den derfra.

Senere på sommeren går turen til den sydfranske by Cassis, hvor jeg har tilbragt omtrent hver eneste sommerferie siden jeg var et år. Her skal den stå på masser af kold rosévin, petanquespil og aftenture langs havnen med min familie.”