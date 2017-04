Rejseguide til Rom: 10 ting, du skal opleve

Grøn plet

Villa Borghese er det tætteste, du kommer på natur i centrum af byen. Ikke alle dele af parken er lige charmerende – nogle er præget af støj fra trafikken og akavet underholdning, så tag Viale di Villa Medici for at få en perfekt romantisk pause i skyggen af de smukke stier omgivet af træer. Du kan også tage en lur i græsset ved den smaragdgrønne dam nær Viale Taragona. Parken er åben hele døgnet, men besøg den, når det er lyst. Tag for eksempel indgangen ved Vialle della



Trinità dei Monti.

Udsigten værd

En genvej for nogen, en omvej for andre. Gangbroen Pente Sisto fra 1479 byder på en spektakulær udsigt over Tiber-flodens ahornstræer med Peterskirken i horisonten. Udsigten er især smuk ved skumringstid. Broen er ikke ligefrem en stille oplevelse, men meditativ på sin egen måde.

Farverigt madmarked

Lilla artiskokker og orange peberfrugter, frisk torsk og parmesanost i massevis. Markedspladsen Il Mercato di Piazza San Cosimato er fra begyndelsen af det 19. århundrede og har et stort udvalg af friske madvarer. Sælgerne, hvoraf nogle er tredje generation, skaber en hyggelig atmosfære, der står i kontrast til det ellers hektiske kvarter. Åbent mandag til lørdag fra 06.00 til 13.30.

