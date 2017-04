Se min bolig: Kristina Rørbæk Askerud

“Min mand gav mig uret fra Patek Phillippe i morgengave på vores bryllupsdag. Det er lavet i guld og med diamanter, og jeg glæder mig til at give det videre til mine døtre en dag. Jeg elsker smykker og går kun med guld. Mit Love bracelet fra Cartier, et par delikate halskæder og et par enkle ringe tager jeg aldrig af.”

“Jeg bruger oftest ikke mere end fem minutter på at beslutte, hvad jeg skal tage på om morgenen. Mit påklædningsværelse er en stor hjælp – så skal jeg ikke rode rundt i skabe og skuffer. Til gengæld bruger jeg lang tid på at shoppe det helt rigtige og at rydde ud i de ting, jeg ikke længere bruger. På den måde er jeg ikke spor sentimental, hvad angår min garderobe, den skal fungere og ikke være et museum.”