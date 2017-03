Se min bolig: Marie Jedig

“Når det gælder tøj, synes jeg, at kunsten ligger i at kunne få noget billigt til at se dyrt ud. Det gør man nemmest ved at kombinere sine highstreet-køb med noget af høj kvalitet.”

Jeans og armbånd fra Louis Vuitton, top og øreringe fra Asos og ur fra Rolex.

Puden er fra Hermès og daybed købt på Lauritz.com.

“Jeg glæder mig vildt meget til, at man kan have bare tæer i skoene igen, for så skal jeg bruge mine nyindkøbte sandaler fra Chanel. Jeg købte dem med hjem som en rejsesouvenir fra New York. I bund og grund minder det mest om sundhedssandaler, men logoerne og det, at de er i lak, gør dem lidt sjovere.”

“Jeg kan godt lide store øreringe. Nogle mener måske, at de passer bedst til fest, men jeg kan godt lide at bruge dem til hverdag, for jeg synes, det er en god måde at opgradere et hverdagslook på.”

Forgyldte øreringe fra Louis Vuitton, sølvhoops fra Julie Nilsdottir og øreringe fra Hermès.