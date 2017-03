“Den lyserøde sofa lyser op i rummet og er så rar at sidde i. Min kæreste er nok ret large, siden han var med på farven. Det store maleri bag sofaen er mit bedste køb nogensinde. Jeg har fundet det i en genbrugsbutik i Ikast. Jeg kan bedst lide at gå i genbrugsbutikker uden for Århus, hvor det er nemmere at gøre gode fund. Marmorbordet er også genbrug. Jeg købte det på Den Blå Avis for 150 kroner.”

“Kunstværket i vores stue er malet direkte på væggen af den århusianske kunstner Ulrik Myrtue, der laver performancekunst ved at tegne på storskrald. I Århus er der gået sport i at finde hans kunst rundtomkring i byen. Min kæreste og jeg sender altid hinanden billeder, hvis vi har set et kunstværk. Da min kæreste havde fødselsdag i september, kontaktede jeg derfor Ulrik Myrtue og gav ham helt frie rammer til at lave et kunstværk på væggen.”