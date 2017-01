Se min bolig: Trine Bang

HVAD BETYDER MEST FOR DIG, NÅR DU SKAL INDRETTE ET RUM?

“At jeg kan føle mig hjemme, og har lyst til at blive i rummet. Der må meget gerne være noget at udforske, forstået på den måde, at man ikke finder et rum i min lejlighed, som man kan nøjes med at være i kun et kort øjeblik.

For eksempel min billedvæg, den kan mine gæster bruge lang tid på at kigge på. Det er billeder fra ferie, fester og sjove øjeblikke i mit liv.

De her seks fine små billeder giver mig et smil på læben hver morgen. Jeg har fået dem af en sød veninde.”