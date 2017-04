Vi kan ikke få armene ned over forårets ankomst. Ikke nok med, at det tykke tøj efterhånden kan blive pakket væk, så får vi også lyst til at iklæde os lækre farver. Men bestemt én farve er her, der og alle vegne denne sæson – det er selvfølgelig pink.

Just Female har netop tilføjet nye styles til deres onlineshop, hvor det ikke er til at undgå den skønne farve. Vi har udvalg 10 items, som er perfekte til det lune sommervejr der venter os.