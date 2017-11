En blanding af friske farver og fine silhuetter kan skabe et personligt og uventet look, som giver vinteren et friskt pust. Gå efter en vinterfrakke med en unik silhuet eller i skøn farve, så du står ud i mængden.

Her får du 10 skønne items fra Bitte Kai Rand, nogle med farverige detaljer og andre med en spændende silhuet, som kan sætte lidt kulør på de kolde og mørke vinterdage.