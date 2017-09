Selvom der ikke har været meget sommer i år, har vi alligevel glædet os til at gå efteråret i møde med mørkere farver og lune items. Derfor er her 12 udvalgte nyheder fra Just Females vinterkollektion.

Miks materialer som velour med lette styles for en cool kontrast, og lad farverne være dybe som fx flaskegrøn. Gå efter et af sæsonens mange sæt i tern, der skaber spil og giver power.