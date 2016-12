Nytåret står for døren og giver årets bedste anledning til at hoppe i et flot festskrud – og hvis du skule være i tvivl, kan du sagtens få din krop tilbage i topform før den store fest.

Heldigvis for os er (januar)udsalget allerede startet i størstedelen af butikkerne, så du kan få fingerne i din drømmekjole med store besparelser.

Shop 35 fine bud på 2016's sidste og 2017's første festkjole herunder.