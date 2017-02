8 ting, kvinder burde købe i herreafdelingen

Kvindernes catwalk har i mange år fundet inspiration fra den mandelige modescene. De maskuline træk og tendenser, der normalt hører til i mændendes garderobe, er kommet for at blive.



Selvom vi kan finde mange fine og feminine styles i butikkerne, som er tilegnet kvinder, så er det værd at tage et kig i herresektionen også.

Du behøver nemlig ikke at indordne dig efter de kønsbestemte afdelinger, da mandeafdelingen kan bidrage med cool klassikere og rå pieces, som vil give din garderobe et særligt twist.

Det er helt op til dig selv, om du vil gå all in med herrebukser, skjorte og hat, eller om du vil tilføje dit look enkelte items, såsom herreinspirerede loafers, boyfriend jeans eller suitbukser.

Miks og match fra både herre- og kvindeafdelingen. Så bliver du herrelækker!