Bliv klogere på, hvornår du skal købe hvad

Kalenderen siger forår, men det er stadig koldt udenfor, og selvom vi endnu ikke har lagt vinterfrakken fra os, er vintertøjet for længst blevet sat på udsalg.

Omvendt er sommertøjet allerede på udsalg i juni og juli. Det efterlader et enkelt spørgsmål: Hvorfor?

Det er der flere svar på. Modeåret er på en måde lidt omvendt af kalenderåret. Det handler om fremtiden og om næste sæson. Derfor skal du købe vintertøj om sommeren og sommertøjet om vinteren.

Hvis det virker lidt forvirrende, så bare rolig: Vi guider dig måned for måned til, hvornår på året du skal være ude for at købe badetøj, vinterfrakker og sæsonens it-tasker.

