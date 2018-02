Buksedragten er designet, du ikke kan leve uden

Buksedragten er et af de design, der vender tilbage cirka hvert femte år og stjæler al opmærksomheden i modebilledet. Tøjkriser kommer til kort over for buksedragten, og uanset om du skal på job eller til fest, er det ultimative onepiece et komfortabelt og afslappet valg.

Denne sæson er buksedragten en af de fremtrædende trends, og tendensen vil kun vokse sig større i løbet af 2018. Derfor er der god grund til at investere i en buksedragt lige netop nu.

Engang blev buksedragter associeret med mænd, der brugte dem som arbejdstøj, og derfor er buksedragten for mange stadig synonym med praktiskhed. Men buksedragten, der lige så ofte kaldes for sit engelske navn, jumpsuit, er undergået lidt af en udvikling, og kan i dag være nøjagtigt lige så sexet som en kjole.

Buksedragten: Fra arbejdstøj til Abba

Anderledes så det ud under 2. Verdenskrig, hvor kvinderne hoppede i buksedragten og overtog arbejdet på fabrikkerne fra de mænd, der var ude at slås. Kvindernes nye rolle blev foreviget i billedet af Rosie The Riveter, der, i ført blåt jumpsuit, siger de berømte ord, som klinger af selvstændighed og kvindefrigørelse: “We can do it.”

I løbet af 70’erne blev buksedragten set i et nyt og sensuelt lys. Æren tilfalder ikke mindst Abba, hvis kvindelige medlemmer ofte optrådte iført tætsiddende jumpsuit og høje hæle.

Efter årtusindeskiftet har vi set utallige fortolkninger af buksedragten på catwalken – lige fra den sexede og kropsnære til den kedeldragt-inspirerede.

Herunder har vi samlet sæsonens bedste bud på buksedragter.