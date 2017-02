Jeg skal være den første til at indrømme, at min stil ikke er særligt sporty – nærmere tværtimod. Derfor hører jeg til blandt det fåtal af piger i København, som ikke har et skoskab, der består af 90 procent sneakers.

Når det er sagt, har jeg intet imod de hurtige sko, og særligt feminine sneakers, som disse fire par, matcher min garderobe perfekt.

Ganni 1.999 kr. // Nike hos Nakedcph.com 980 kr. // Nike hos Woodwood.com 1.150 kr. // Prada hos Net-a-porter.com 3.680 kr.