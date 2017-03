Digitalredaktørens hypede highstreetkjole

I midten af februar præsenterede Mango den nye, bæredygtige linje Mango Committed.

Kollektionen byder på masser af forårsegnede design, men særligt en hvid kjole med store, sorte knapper fangede min opmærksomhed.

Efter at have set kjolen in action på både Diletta Bonaiuti og Patricia Manfield er jeg sikker: Den skal også flytte ind i mit klædeskab.

Kjolen skal parres med masser af farverige accessories, herunder sæsonens kvastøreringe og skæve sandaler med skriggule fjer.

Øreringe, Oscar de la Renta hos Mytheresa.com ca. 2.892 kr. // Kjole, Mango 499 kr. // Taske, J.W. Anderson hos Kassandra.dk 6.650 kr. // Sandaler, Zara 299 kr.