Der skal selvfølgelig også lidt fagligt til. Dine faglige værktøjer behøver dog ikke at være lige så kedelige som bibliotekets støvede bøger.

Brug computercoveret fra Ham Lerche til at samle dine papirer, og de fine notesbøger og blyanter til at samle alle dine tanker. Et par gode hørebøffer er uundværlige, hvis man skal lukke verden ude, og har behov for at koncentrere sig.

Computertaske, Ham/Lerche 1.200 kr. // Hørebøffer, Marshall 626 kr. (før: 895 kr.) // Notesbog (hvid), & Other Stories 75 kr. // Notesbog (rød), & Other Stories 95 kr. // Blyant, Hay 39 kr.