Der er næsten ikke noget mere irriterende end at have brugt timevis på at lægge den perfekte festmakeup, for så at opdage, at makeuppen allerede er på vej ned af kinderne en time inde i festen. Derfor har vi allieret os med makeupartist og medejer af salonen Freund, Pil Brøndum Gad, der blandt andet lægger makeup på skuespiller Cecilie Lassen. Pil Brøndum Gad giver sine bedste tips til den makeup, som sikrer hende og klienterne et holdbart makeuplook, og du får de bedste tips her.