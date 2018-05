Find din sommerstil: 3 flotte outfits

Få en feminin sommerstil ved at klæde dig i pasteller fra top til tå. Hold farverne inden for samme tone, og tilføj prangende tilbehør for at bryde looket.

Lyserød og hvid er en klassisk sommerduo, der bliver mere cool ved at tilføje strejf af postkasserød. Afslut med et par øjnefaldende øreringe og et spray af din favoritparfume.

Skjorte, Bik Bok ca. 230 kr. // Parfume, Hugo Boss hos Matas.dk 645 kr. // Øreringe, Bibi Marni hos Net-a-porter.com ca. 2.340 kr. // Bukser, Cos 650 kr. // Sko, Bianco 500 kr. // Taske, Zara 329 kr. // Rouge, Mac hos Magasin.dk 250 kr.